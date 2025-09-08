Altın neden yükseliyor? Altın düşecek mi? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar? İşte altında son durum...

Altın fiyatları, geçen hafta beklentilerin altında açıklanan istihdam verisinin ardından faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla yeni rekor seviyeye ulaştı.

Ons altın fiyatları bu sabah 3 bin 613 dolarla tarihi zirvesini yenilerken dolar/TL kuru ve os altın fiyatlarının etkili olduğu gram altında da rekor kaydedildi.

Gram altın yeni rekor seviyesini 4 bin 794 liraya çıkardı.

Altın fiyatları neden yükseliyor?

ABD'de açıklanan zayıf istihdam verisinin ardından faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi altın fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

Geçen hafta boyunca piyasaların odağında olan tarım dışı istihdam verisi ağustosta 22 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşti. Piyasa beklentilerinin altında kalan tarım dışı istihdamın 75 bin kişi artacağı öngörülüyordu.

Dünyanın en büyük ekonomisinde tarım dışı istihdamın beklentilerin çok altında artmasıyla piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) öngörülenden daha büyük bir faiz indirimi yapma ihtimali fiyatlanıyor.

Bu durum da faiz ile ters korelasyon içerisinde olan altın fiyatlarının yükselmesine yol açıyor.

Analistler, zayıf ABD istihdam verilerinin Fed'in eylül ayında 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapma ihtimalini güçlendirdiğini belirterek, bunun altın için olumlu rüzgarlar estirdiğine işaret ediyorlar.

Altın fiyatlarında son durum: Gram altın ne kadar oldu?

Saat 10.50 itibarıyla gram altın fiyatları yüzde 0,75 yükselişle 4 bin 789 liradan işlem görüyor.

Aynı dakiklarda ons altın ise yüzde 0,64 yükselişle 3 bin 609 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları yıl başından bu yana ne kadar arttı?

Böylece 2024'ü 2 bin 623 dolar seviyelerinden kapatan ons altın fiyatları ise bu yıl şimdiye dek 37,74 arttı.

Geçen yılı 2 bin 983 liradan kapatan gram altın fiyatlarında ise yüzde 60,71 arttı.