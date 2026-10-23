Faiz indiriminin ardından Türkiye'nin kredi notu için kritik gün

Türkiye'nin kredi notu, 23 Ekim Cuma günü uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Scope Ratings'in değerlendirme takviminde yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) bir gün önce politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36'ya çekmesinin ardından, kuruluşun para politikasındaki değişimi ve ekonomideki son gelişmeleri nasıl değerlendireceği önem kazandı. Scope'un Türkiye için kamuya açık son teyit edilmiş uzun vadeli kredi notu BB-, not görünümü ise durağan seviyesinde bulunuyor.

Kuruluşun 2026 yılı için belirlediği ikinci değerlendirme tarihi bugün olmasına rağmen, yeni bir not kararı henüz açıklanmış değil. Kredi derecelendirme kuruluşları, takvimlerinde yer alan her tarihte yeni bir rapor yayımlamak veya kredi notunu değiştirmek zorunda değil. Bu nedenle gün sonunda bir açıklama yapılmaması da mümkün. Olası bir değerlendirmede ise enflasyonun seyri, döviz rezervleri, kamu maliyesi ve dış finansman koşullarının öne çıkması bekleniyor.

Scope'un mevcut kredi notu BB-

Scope Ratings, 24 Ekim 2025 tarihli son kamuya açık kapsamlı not değerlendirmesinde Türkiye'nin uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsinden kredi notlarını BB- seviyesinde teyit etmişti. Kuruluş, her iki notun görünümünü durağan olarak korurken kısa vadeli kredi notlarını da S-3 seviyesinde bırakmıştı. Böylece Türkiye'nin kredi notunda 2024 sonunda gerçekleşen yükselişin ardından mevcut seviye korunmuştu.

BB- notu, yatırım yapılabilir seviyenin altında bulunuyor. Scope'un not ölçeğinde yatırım yapılabilir düzey BBB- ile başlıyor ve mevcut BB- notunun bu eşiğe ulaşması için üç basamaklık yükseliş gerekiyor. Durağan görünüm ise kuruluşun orta vadede notu değiştirecek riskleri görece dengeli değerlendirdiğini gösteriyor; gelecekte not değişikliği yapılmayacağına ilişkin bir garanti oluşturmuyor.

Faiz indirimi değerlendirmede öne çıkabilir

TCMB, 22 Ekim'deki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 37'den yüzde 36'ya indirdi. Banka, gecelik borç verme faizini yüzde 39'a, gecelik borçlanma faizini ise yüzde 34,5'e çekti. Karar metninde enflasyonun ana eğiliminde gerileme görüldüğü belirtilirken enerji fiyatlarından kaynaklanan yukarı yönlü risklerin sürdüğüne dikkat çekildi.

Scope'un önceki değerlendirmesinde para politikasındaki sıkılaşma ve enflasyonla mücadelede sağlanan ilerleme, Türkiye'nin kredi notunu destekleyen unsurlar arasında yer almıştı. Bu nedenle yeni bir incelemede faiz indiriminden çok, indirimin enflasyonla mücadele hedefleriyle uyumlu olup olmadığı önem taşıyabilir. Kuruluşun henüz yayımlanmamış bir değerlendirmesine ilişkin kesin yorum yapmak mümkün değil ancak para politikasının öngörülebilirliği kredi notu üzerinde etkili olan temel başlıklardan biri olmayı sürdürüyor.

Enflasyon hâlâ temel risklerden biri

Scope'un Ekim 2025 değerlendirmesinde Türkiye ekonomisinin başlıca kredi risklerinden biri, enflasyonun merkez bankası hedefinin oldukça üzerinde bulunmasıydı. Kuruluş, fiyat istikrarına yönelik politikaların devam etmesini destekleyici bulurken enflasyondaki düşüşün kalıcılığına ilişkin risklerin sürdüğünü belirtmişti. Dolayısıyla yıllık enflasyonun gerilemesi kadar beklentilerin ve fiyatlama davranışlarının nasıl değiştiği de önem taşıyor.

Enflasyonun beklenenden yavaş düşmesi, reel faiz ve para politikası üzerindeki tartışmaları artırabilir. Buna karşılık fiyat istikrarında kalıcı iyileşme sağlanması, ekonomik öngörülebilirliği güçlendirerek ülke kredi profiline olumlu katkıda bulunabilir. Scope'un olası yeni raporunda enflasyon için hangi varsayımları kullanacağı, notun kendisi kadar dikkatle izlenecek.

Döviz rezervleri ve dış finansman izleniyor

Türkiye'nin uluslararası rezervlerindeki güçlenme, Scope'un önceki değerlendirmesinde kredi notunu destekleyen gelişmeler arasında gösterilmişti. Rezervlerdeki artış, dış finansman ihtiyacının karşılanması ve olası piyasa dalgalanmalarına karşı dayanıklılık bakımından önem taşıyor. Ancak rezervlerin düzeyinin yanında kalitesi, kısa vadeli yükümlülüklerle ilişkisi ve dış gelişmelere duyarlılığı da değerlendirmede belirleyici olabiliyor.

Kuruluşun daha önce dikkat çektiği riskler arasında döviz kurunun ve rezervlerin iç ve dış gelişmelere hassasiyeti de bulunuyordu. Özellikle küresel enerji fiyatlarındaki yükseliş, jeopolitik gelişmeler ve uluslararası sermaye hareketleri, Türkiye'nin dış dengesi üzerinde etkili olabilecek başlıklar arasında yer alıyor. Bu nedenle kredi notu değerlendirmesinde yalnızca rezervlerdeki değişimin değil, dış finansman koşullarının tamamının dikkate alınması bekleniyor.

Kamu borcu Türkiye'nin güçlü tarafı

Scope, Türkiye'nin kamu borcunun millî gelire oranının görece düşük olmasını ve mali disiplin geçmişini kredi notunu destekleyen unsurlar arasında değerlendiriyor. Bu yapı, devletin borç ödeme kapasitesi açısından bir avantaj sağlarken bütçe dengelerindeki değişimlerin izlenmesi ihtiyacını ortadan kaldırmıyor. Özellikle faiz giderleri ve kamu harcamalarının seyri, mali görünümün sürdürülebilirliği bakımından önem taşıyor.

Kredi derecelendirme kuruluşları yalnızca mevcut kamu borcu stokunu değil, gelecekte borçlanma ihtiyacının nasıl değişebileceğini de inceliyor. Bütçe açığının kontrol altında tutulması ve kamu gelirlerinin öngörülebilir olması kredi profilini destekleyebilir. Buna karşılık finansman ihtiyacında belirgin artış yaşanması, mevcut güçlü yönlerin sağladığı katkıyı sınırlayabilir.

Kredi notu değişirse piyasalar nasıl etkilenebilir?

Türkiye'nin kredi notunda veya görünümünde olası bir iyileşme, ülke riskinin uluslararası yatırımcılar tarafından değerlendirilmesinde olumlu bir unsur olabilir. Bununla birlikte kredi notu artışının tahvil faizlerini veya risk primini otomatik olarak düşüreceği söylenemez. Piyasaların daha önce hangi beklentileri fiyatladığı, küresel faizler ve jeopolitik koşullar da belirleyici olmaya devam ediyor.

Kredi notunun sabit tutulması durumunda ise değerlendirme raporunun gerekçeleri önem kazanacak. Kuruluşun enflasyon, rezervler ve bütçe dengesi hakkında önceki rapora kıyasla daha olumlu ya da daha olumsuz ifadeler kullanması, görünüm değişmese bile yatırımcıların dikkatini çekebilir. Notun düşürülmesi veya görünümün negatife çevrilmesi ise dış finansman maliyetlerine ilişkin risklerin yeniden tartışılmasına yol açabilir.

Karar bugün açıklanmak zorunda değil

Scope Ratings'in 9 Aralık 2025'te yayımladığı 2026 takviminde Türkiye için 24 Nisan ve 23 Ekim tarihleri belirlenmişti. Bugün, yılın ikinci planlı değerlendirme günü olarak kayıtlarda bulunuyor. Ancak takvim, mutlaka yeni bir kredi notu kararı alınacağı anlamına gelmiyor ve kuruluş henüz kararın açıklanacağı kesin bir saat duyurmuş değil.

Bu nedenle piyasalarda asıl izlenecek gelişme, Scope'un gün içinde veya daha sonraki saatlerde yeni bir değerlendirme yayımlayıp yayımlamayacağı olacak. Bir açıklama gelmesi durumunda yalnızca kredi notu ve görünümdeki değişiklik değil, kuruluşun Türkiye'nin enflasyon, rezerv ve kamu maliyesi görünümüne ilişkin değerlendirmeleri de önem taşıyacak.