Faiz kararı sonra Borsa yükselişe geçti: Bankacılık endeksinde yükseliş yüzde 3'i aştı!
Merkez Bankası bugün toplantısında politika faizini piyasa beklentilerinin üzerinde 300 baz puan indirerek yüzde 43 seviyesine çekmesinin ardından Borsa İstanbul'da yükseliş yaşandı. Bankacılık endeksinde yükseliş yüzde 3 seviyesini aştı.
Borsa İstanbul'da Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından dikkat çeken yükseliş yaşandı.
Bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 3'ü aşarken, BIST 100 endeksi ise yüzde 1,5'e yakın yükseldi.
Merkez Bankası bugün toplantısında politika faizini piyasa beklentilerinin üzerinde 300 baz puan indirerek yüzde 43 seviyesine çekti. TCMB ayrıca gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’dan yüzde 46’ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını da yüzde 44,5’ten yüzde 41,5’e indirdi.
Borsa İstanbul'da son durum: Bankacılık ve BIST 100 yükseliyor
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 10.633,33 puandan başlamasının ardından faiz kararı öncesi günün ilk yarısını yüzde 0,33 değer kazanarak 10.636,78 puandan tamamlamıştı.
Karar sonrası BIST 100 endeksinde yükseliş yaşandı. Endeks saat 15.00 itibarıyla yüzde 1,25 yükselişle 10.724,73 puandan işlem görüyor.
Bankacılık endeksinde ise yükseliş faiz kararının ardından yüzde 3'ü aştı.
Günün ilk yarısını yüzde 0,30 yükselişle tamamlayan bankacılık endeksi beklentilerin üzerindeki faiz indirminin ardından kazançlarını yüzde 3'ün üzerine taşıdı. Ancak bir süre sonra bazı kazanımlarını geri verdi.
Bankacılık endeksi de saat 15.00 civarı yüzde 2,02 yükselişle 16.212,12 puandan işlem görüyor.