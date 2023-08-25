Faiz kararı sonrası dolar ve euro güne nasıl başladı?
Merkez Bankası'nın üst üste üçüncü kez politika faizini artırmasının ardından dolar ve euro kurunda hareketlilik yaşanıyor. Önceki güne 27,22 TL'den başlayan dolar, bugüne 25,99'dan giriş yaptı. Dün sabaha 29,68 TL'den başlayan euro ise 28,03'ten işlem görüyor.
Haber Merkezi
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Merkez Bankası, politika faizini beklentilerin üzerinde 750 baz puan artırdı. Böylece yüzde 17,5 olan politika faizi, yüzde 25’e çıktı.
MB’nin kararının ardından döviz son durum şöyle:
Önceki güne 27,22 TL'den başlayan dolar, bugüne 25,99'dan giriş yaptı.
Dün sabaha 29,68 TL'den başlayan euro ise 28,03'ten işlem görüyor.
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