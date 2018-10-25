Faiz kararı sonrası piyasalar pozitife döndü

25 Ekim 2018

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bugün gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini yüzde 24 seviyesinde tuttu.

Faiz kararı sonrası dolarda aşağı yönlü bir seyir izleniyor. Borsa İstanbul'da ise hafif satıcılı seyrin yerini alımlara bıraktığı gözleniyor.

Faiz kararı öncesinde 5.70 civarında seyreden dolar kuru, 5.62'ye kadar geriledi. Borsa İstanbul 100 endeksi 92.400 puandan 93.262 seviyesine yükseldi.

Güne yurtdışındaki satışlara nazaran daha düşük bir satış baskısıyla başlayan BİST 100 endeksi, yurtdışı borsalarda oluşan tepki yükselişin etkisiyle günün ilk yarısını yüzde 0,06’lık sınırlı düşüşle

92.638’den kapatmıştı.

Faiz kararıyla birlikte günün ikinci yarısına başlayan Borsa İstanbul'da 93.000 puanın üzerine çıktı ve 93.262 puanı gördükten sonra saat 16:16'da yüzde 0,2 artışla 92.850 seviyesinde yer aldı..

Dün yurtdışı borsalarda riskten kaçış ve güçlü satışlar yaşanırken, satışlar Asya piyasalarıyla devam etti. Ancak sert satışlar sonrası ABD vadeli endekslerindeki tepki alımları ve Avrupa borsalarında da tepki yükselişine girmesinin etkisiyle BIST de toparlanıyor.

Dolar 5.62'ye kadar indi

Dün küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasına paralel 5.7760'ı gören dolar/TL, bu seviyeden düşüşe geçerek analistlerin destek olarak nitelendirdiği 5.67'nin altına geriledi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,86 azalışla 5.6958'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 5.70 civarında yatay bir seyir izlemeye başladı. Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde bu seviyede olan kur, beklentilere paralel gelen karar sonrasında yönünü aşağı çevirdi ve 5.62'li seviyelere geriledi. Kurda işlemler aynı dakikalarda 5.6520'den geçiyor. Euro 6.4665'den alıcı buluyor.

Dolar/TL'de teknik açıdan 5.67'nin destek konumunda bulunduğunu ve bu seviyenin aşağı kırılması durumunda düşüşün ivmeleneceğini tahmin eden analistler, 5.80-5.85 seviyelerinin ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Merkez Bankası, faizi değiştirmedi