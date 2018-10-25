Fed Başkan Yardımcısı faiz artırımlarına destek verdi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Richard Clarida, "Eğer veriler beklediğim gibi gelirse, politika faizinde bir miktar daha kademeli artış uygun olacaktır." dedi.

Washington'da bulunan Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsünde düzenlenen panele katılan Clarida, Fed'in Yönetim Kuruluna atandıktan sonraki ilk konuşmasında, parasal sıkılaşmayı destekleyen mesajlar verdi.

Clarida, ülke ekonomisine ilişkin göstergelerin, büyümenin hızlandığına işaret ettiğini belirterek, "Eğer veriler beklediğim gibi gelirse, politika faizinde bir miktar daha kademeli artış uygun olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Mevcut durumdaki para politikasını "genişlemeci" olarak tanımlayan Clarida, ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen eleştirilerin, Fed'in kararlarını etkilemeyeceğini ifade etti.

Fed Başkan Yardımcısı Clarida, bu göreve ABD Başkanı Donald Trump tarafından nisan ayında seçilmiş ve atama Senato tarafından eylül ayında onaylanmıştı. Amerikalı fon yönetim şirketi PIMCO'da yöneticilik yapan Clarida, daha önce Ronald Reagan yönetiminde ve New York Fed'de çeşitli görevlerde bulunmuştu.