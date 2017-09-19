Fed bilançosunu küçültmeye hazırlanıyor

19 Eylül 2017

Nişantaşı Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Öğretim Görevlisi Kutay Gözgör, Fed'in bilançosunu küçültmeye hazırlandığını kaydetti.

Gözgör yaptığı açıklamada, yarın akşam sonuçlanacak olan Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısından önemli kararlar çıkabileceğini ifade ederek, bu toplantıda resmen bilanço küçültme operasyonunu duyurabileceğini ve aralık ayında faiz yükseltme ihtimalinin de olduğunu sözlerine ekledi.

"Fed'in bu toplantıda iki ana başlığı ele almasını bekleyebiliriz" diyen Gözgör, "Birincisi Fed'in varlık alım programı sonrası yaklaşık 5 trilyon dolara ulaşan bilançosunu yavaş yavaş küçültme sürecine başlaması olacak. Muhtemelen Fed bilanço küçültme sürecinin nasıl olacağını daha detaylı bir şekilde açıklayacak ve ilk azaltma sürecine ekim ayında başlayacaktır. Bilanço küçültme süreci piyasalar tarafından beklenen bir gelişme olduğu için büyük bir sürpriz olmayacaktır. Ancak, bu sürecin ne kadar hızlı veya yavaş olacağı piyasaları ilgilendiriyor. Eğer bilançosunu hızla küçültmek isteyen bir Fed ile karşılaşırsak doların bir miktar değer kazandığını görebiliriz. Genel anlamda Fed'in bilanço konusunda daha yavaş adımlar atması bekleniliyor" ifadelerini kullandı.

"Dolar varlıklarında değer kazanım sürecinin hızlanabilir"

Bu yıl ve önümüzdeki yıl kaç adet faiz artışı olacağını gösteren nokta tahminlerin (dot-plots) takip edileceğini belirten Gözgör, "Eylül ayı toplantısında açıklanan nokta tahminlerde 2017 yılı içinde bir adet daha faiz artışı olabileceğini görmüştük. Eğer Fed bu beklentisini korursa aralık ayında 25 baz puan faiz artışıyla karşılaşabiliriz. Bu ve ekim ayında yapılacak toplantıda faiz artışı ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

2018 yılında ise Fed üyelerinin üç adet faiz artışı beklediklerini dile getiren Gözgör şu ifadeleri kullandı:

"Bu beklentilerinde değişiklik olacak mı onu da takip edeceğiz. Genel olarak Fed'in şimdilik öngörülebilir adımlar attığını ifade edebiliriz. Ancak, bu toplantıda nokta tahminler, büyüme ve enflasyon oranları güncellenecek özellikle enflasyon oranında yukarı yönlü revizeler gerçekleşirse piyasaların fiyatlama davranışları değişebilir. Yani daha 'şahin' bir Fed ile karşılaştığımız anlamına gelecektir. Böyle bir senaryo düşük olsa da gerçekleşmesi halinde dolar varlıklarında değer kazanım sürecinin hızlanabilir. Aksine nokta tahminlerde değişiklik olmaz ve bilanço küçültme süreci yavaş olacağına yönelik mesajlar doları zayıflatabilir. Dolar/TL paritesinin teknik görüntüsüne baktığımızda ise 3.3880 seviyesine gerilemesi sonrası tepki alımlarını hızlandırdığını görüyoruz. Dana öncesinde önemli destek olan 3.5150 seviyesi rol değişimine uğrayarak direnç olarak takip edilebilir. Bu seviyenin geçilmesi halinde yukarı yönlü hareketlerin hız kazandığını görebiliriz. Aksi halde olası geri çekilmelerde 3.4850 - 3.4540 bölgesi destek olarak izlenebilir."