Fed endişesi bakırı vurdu: Bir haftanın en düşüğüne yaklaştı

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Küresel piyasalarda bakır fiyatları, ABD'den gelen güçlü istihdam verilerinin ardından faiz beklentileri ve enflasyon endişelerinin etkisiyle baskı altında kalmaya devam ediyor.

Londra'da bakır fiyatları bir haftanın en düşük seviyelerine yakın seyrederken, yatırımcıların odağında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlar yer aldı.

Bakır fiyatlarında faiz baskısı

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır, TSİ 06.35 itibarıyla yüzde 0,38 yükselerek ton başına 13 bin 570,5 dolara çıktı.

Buna karşın fiyatların, yüksek enflasyon ve faiz görünümüne yönelik beklentiler nedeniyle zayıf seyrini koruduğu belirtildi.

ABD'de tarım dışı istihdam mayıs ayında 172 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Güçlü gelen veri, Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği ya da yıl içinde faiz artışına gidebileceği yönündeki beklentileri destekledi.

CME FedWatch verilerine göre piyasalarda Fed'in aralık ayında faiz artırma ihtimali yüzde 78 seviyesinde fiyatlandı.

Yüksek faiz beklentileri, sanayi metalleri üzerinde baskı oluşturan ana faktörlerden biri olarak öne çıktı.

Çin'de bakır talebine ilişkin sinyaller izleniyor

Çin tarafında Şanghay vadeli bakır kontratı yüzde 1,5 değer kaybederek ton başına 104 bin 160 yuana geriledi.

Ülkede ithal bakıra yönelik talebin önemli göstergelerinden biri olarak takip edilen Yangshan bakır primi ise ton başına 64 dolara düşerek 30 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesine indi.

Orta Doğu gerilimi enflasyon endişelerini artırıyor

İran ve İsrail arasında yükselen tansiyon, enerji piyasalarında da etkisini gösterdi.

Petrol fiyatlarında yüzde 3,68'lik artış yaşanırken, yükselen enerji maliyetlerinin küresel enflasyon üzerindeki baskıyı artırabileceği değerlendiriliyor.

Metal piyasalarında karışık görünüm

Londra Metal Borsası'nda alüminyum, çinko ve nikel değer kazanırken, kurşunda sınırlı düşüş görüldü. Kalay ise geriledi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda alüminyum, çinko ve kurşun düşüş kaydederken, nikel yükseldi. Kalay tarafında ise daha sert kayıplar yaşandı.