Fed faiz oranlarında 25 baz puan artırıma gitti
Fed, faiz oranlarında 25 baz puan artırıma gitti. 2018'de toplam 4 faiz artırımı öngörüyor.
Fed faiz oranlarında 25 baz puan artırıma gitti. Fed, 2018'de toplam 4 faiz artırımı öngörüyor.
Fed, politika faizini yüzde 1,50-1,75 aralığından yüzde 1,75-2,00 aralığına yükseltti.
Fed uzun vadeli faiz projeksiyonlarını değiştirmedi. 2019'da 3, 2020'de ise 1 faiz artırımı öngörüyor.
Fed, 2018 için enflasyon projeksiyonunu yüzde 2.1'e çıkardı, enflasyonun 2019 ve 2020'de yüzde 2.1 olmasını bekliyor.
Çekirdek enflasyon için 2018 projeksiyonunu yüzde 2 'ye çıkardı.
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