Fed, faizi pas geçecek!
ABD'nin ekonomik büyümesi, bugüne kadar görülen en uzun süreli hükümet kapanmasından olumsuz etkilendiğinden Fed'in bu hafta faizi 2.25-2.50 seviyesinde bırakması bekleniyor.
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