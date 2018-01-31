Fed kararı sonrası piyasalar

31 Ocak 2018

dunya.com

Fed, yılın ilk toplantısında piyasa beklentilerini karşıladı ve faizlerde değişikliğe gitmedi.

Piyasalar açısından en merak edilen konu Fed'in enflasyon vurgusunda şahinleşme olup olamayacağıydı.

Karar metninde, piyasanın enflasyon bekleyişlerinin arttığı buna karşın enflasyonun hala düşük olduğu ifadesine yer verildi. İntegral Yatırım Menkul Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya'ya göre banka, yakın dönemde enflasyonun yüzde 2'lik hedefine ulaşacağına halen inanmıyor, ancak orta vadede yüzde 2 civarında istikrar kazanacağına yönelik beklentisini koruyor.

Bu ifade göz önünde bulundurulursa piyasalarda enflasyona yönelik şahin bir algı oluşmamış gibi görünüyor.

Yalçınkaya, "Fed piyasaları şaşırtmadı, faiz artırım ihtimalleri piyasaların daha çok mart ayına odaklandığını gösteriyor. Öyle ki, mart toplantısında faiz artırım ihtimali şu an yüzde 89'da şekillenmiş durumda" dedi.

Söz konusu karar fiyatlamalara sınırlı yansıdı. Dolar endeksi 89.10'a doğru hafif yükseldikten sonra tekrar 89 bandının altına geriledi. Dolar/TL faiz kararı öncesinde bulunduğu 3.75 seviyesinden 3.76'ya geldi ancak burada tutunmakta zorlandı ve 3.75 civarına gevşedi. Euro/dolar ise 1.24'teki yatay hareketini sürdürüyor.

ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı