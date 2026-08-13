Fed korkusu zayıfladı: Asya borsaları sıçradı, Avrupa vadelileri artıda

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Küresel piyasalarda yön yeniden faiz beklentilerine döndü. ABD enflasyonunun sürpriz yaratmaması risk iştahını desteklerken, Asya'daki güçlü yükselişin ardından Avrupa vadelilerinde de alıcılı bir görünüm oluşuyor.

Asya'da en sert hareket Güney Kore'de

ABD'de temmuz ayında tüketici fiyatlarının aylık yüzde 0,1 artması ve yıllık enflasyonun yüzde 3,4'e gerilemesi, Fed'in eylülde yeni bir faiz artışına gideceği beklentisini zayıflattı.

Bu değişim ilk olarak Asya piyasalarında güçlü biçimde fiyatlanıyor. Japonya hariç MSCI Asya-Pasifik Endeksi yüzde 1'e yakın yükselirken, Güney Kore'de KOSPI yüzde 4'ün üzerinde artıda işlem görüyor.

Japonya'da Nikkei 225 Endeksi de yaklaşık yüzde 1,6 yükseliyor. Japonya tarafında toptan eşya fiyatlarındaki yıllık yüzde 7,2'lik yükseliş, Japonya Merkez Bankası'nın faiz artışını daha erken gündeme alabileceği beklentisini güçlendirse de küresel risk iştahındaki iyileşme hisse senetlerini destekliyor.

Çin piyasalarında hareket daha sınırlı kalırken Hong Kong'da teknoloji hisselerindeki baskı nedeniyle daha zayıf bir görünüm izleniyor.

Avrupa vadelileri yeni güne artıda hazırlanıyor

Asya'daki yükseliş Avrupa'ya da taşınıyor. Sabah saatlerinde DAX vadeli endeksi yaklaşık yüzde 0,2, Euro Stoxx 50 vadeli endeksi de yüzde 0,2 civarında artıda işlem görüyor.

Avrupa piyasalarında yatırımcıların odağında bir yandan ABD faiz beklentilerindeki değişim, diğer yandan yüksek petrol fiyatlarının bölge ekonomileri ve şirket maliyetleri üzerindeki olası etkisi bulunuyor.

Avrupa borsaları bir önceki seansta rekor seviyelere yakın bölgede dalgalı bir görünüm sergilemişti. ABD'den gelen enflasyon verisinin ardından Fed kaynaklı baskının azalması, yeni seansta özellikle teknoloji ve büyüme hisselerine yönelik iştahı destekleyebilecek bir unsur olarak öne çıkıyor.

Wall Street vadelilerinde temkinli fiyatlama

ABD tarafında ise Asya kadar güçlü bir hareket yok. S&P 500 vadeli işlemleri yataya yakın hafif artıda seyrederken Nasdaq 100 vadeli endeksi de sınırlı pozitif bölgede bulunuyor. Dow Jones vadeli işlemlerinde ise hafif eksi bir görünüm izleniyor.

Wall Street bir önceki günü de benzer bir tabloyla tamamladı. S&P 500 yüzde 0,26, Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 0,54 yükselirken Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,04 geriledi.

ABD'de özellikle yapay zekâ altyapısı ve yarı iletken hisselerine gelen alımlar Nasdaq tarafını desteklerken, enflasyon verisinin Fed'e yönelik faiz artışı baskısını azaltması piyasadaki oynaklığın düşmesine yardımcı oldu.

Para piyasalarında Fed'in eylül toplantısında faiz artırma ihtimali yaklaşık yüzde 40 seviyesinde fiyatlanıyor. Bu oran bir hafta önce yüzde 54 civarındaydı.

Piyasaların önünde bir veri daha var

Fed beklentilerindeki rahatlamaya rağmen faiz tartışması tamamen kapanmış değil. Özellikle yüksek petrol fiyatlarının önümüzdeki aylarda tüketici fiyatlarına ne ölçüde yansıyacağı yakından takip ediliyor.

Bu nedenle piyasaların önündeki bir sonraki önemli sınav bugün açıklanacak ABD temmuz ayı üretici fiyatları olacak. Veri TSİ 15.30'da yayımlanacak.

Üretici fiyatlarında yukarı yönlü bir sürpriz, son 24 saatte güçlenen faiz artışı ihtimalindeki düşüşü tersine çevirebilir. Daha ılımlı bir veri ise Asya'da başlayan risk iştahının Avrupa ve Wall Street'e daha güçlü biçimde taşınmasına zemin hazırlayabilir.