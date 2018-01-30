Fed sonrası dolarda ne bekleniyor?

30 Ocak 2018

Muhammed KAFADAR - dunya.com

Dolar endeksi, ABD Merkez Bankası Fed'in bu yılki ilk faiz toplantısını son 3 yılın en düşük seviyelerinde karşılıyor. Geçtiğimiz perşembe günü 88.42'yi gören endeks bugün 89,47'ye kadar çıksa da yukarı yönlü hareketler sınırlı kalıyor. Endeks, öğleden sonra 88,85'e geriledi.

Dolar endeksindeki bu görünümün yanı sıra faiz cephesinde ise zirve seviyeler test ediliyor. Majör merkez bankalarının gevşek para politikalarına son vermeye başlayacağına dair güçlenen beklentilerle yönünü yukarı çeviren ABD tahvil faizleri son 4 yılın zirvesine çıkmış durumda. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2.73 düzeyinde.

Orkun Gödek:

Dengenin bozulması istenmiyor

Dolar endeksindeki değişime ilişkin değerlendirmede bulunan DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu Strateji Yönetmeni Orkun Gödek, piyasanın yarın açıklanacak Fed kararlarına odaklandığını söyledi. Fed kararlarının ilk çeyrek boyunca fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacağını ifade eden Gödek, "Pahalı euro, yüksek hisse, zayıf dolar şeklinde bir denge oluştu, bunun bozulması istenmiyor. Ancak ABD tahvil faizlerinde bir düzeltme hareketi var. Fed ve tahvil getirilerindeki değişimle birlikte mart ayına kadar devam edebilecek yukarı yönlü bir dolar fiyatlaması görebiliriz" dedi.

Cüneyt Paksoy:

Dolar endeksi bu seviyede olmamalı

"Dolar endeksinin buralarda olmaması gerekir" diyen Stratejist Cüneyt Paksoy ise endeksin 10 yıllık ortalamaların altına gerilediğine dikkati çekti. Fed'in yarın mart ayına işaret ederek daha şahin bir dil kullanması durumunda doların güçleneceğini söyleyen Paksoy, doların zayıf kalmasını Trump etkisine bağladı ve ekledi:

"Her ne kadar söylemini değiştirip güçlü dolar istediğini söylese de, Donald Trump'ın başkanlığına ilişkin tartışmalar devam ediyor, kamuoyu desteği yüzde 40'lara geriledi ve yatırımcılar bunu potansiyel risk olarak görüyor. Son olarak ABD Hazine Bakanının "Güçsüz dolar işimize yarıyor" şeklindeki açıklamasını Trump düzeltmek zorunda kalmıştı. Ayrıca, Avrupa tarafından ABD'ye yöneltilen aşırı korumacılık ve vergi reformuna ilişkin eleştiriler endeks üzerinde etkili oluyor"

Dolar endeksinde zayıf seyrin kalıcı olmasını beklemediğini ifade eden Paksoy, "ABD tahvil faizleri 2,65 gibi önemli bir eşiği aştı ve bugün 2,73'ü gördü. Bunun üzerinde kalmaya devam ettikçe ve ABD'de veriler iyi geldikçe dolar endeksi yükselecektir. Burada Fed'in yarın 4 faiz artışına yönelik olası işaretleri de önemli olacak" diye konuştu.

Paksoy, endeks 90 üzerine kalıcı hale gelip, 93-95 seviyelerine yükselmedikçe gelişen piyasalar için olumlu seyrin süreceğini, düşüşün devamında ise teknik olarak 85'lere kadar geri çekilmenin mümkün olduğunu belirtti.

TL'de hareketliliğe neden oluyor



Dolar endeksindeki seyir TL üzerinde hareketliliğe neden oluyor. Geçen hafta pazartesi günü Afrin harekatına ilk tepki olarak 3.85 seviyesine yükselen dolar/TL, dolar endeksindeki düşüşün etkisiyle 2 gün içinde 3.73'lere kadar gevşemişti. Ardından aşağı yönlü sakin bir seyrin izlendiği kur, dolar endeksindeki toparlanmanın etkisiyle dün ve bugün 3.80 seviyesini test etti. Gün içerisinde 3.7992'ye kadar çıkan dolar, endeksteki gerilemeye paralel olarak öğleden sonra 3.77 civarına geldi.

Fed, yılın ilk faiz kararını açıklayacak

Fed, yarın 2018'in ilk faiz kararını açıklayacak. Faizlerde değişim beklenmezken, Fed'in piyasaya hangi tonda mesaj vereceği önemli görülüyor. Bu arada yarınki FOMC'un ardından basın toplantısı düzenlenmeyeceğini hatırlatalım. Yıl içinde 3 faiz artışına gitmesi öngörülen bankanın, 2018'in ilk faiz artışını yeni başkan Jerome Powell ile 21 Mart'taki toplantıda yapacağı tahmin ediliyor. Fed, son olarak 13 Aralık 2017'de faizleri 25 baz puan yükseltmişti.