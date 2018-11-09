Fed sonrası piyasalar negatif

09 Kasım 2018

ABD Merkez Bankası(Fed) dünkü para politikası kararında faizlerde değişiklik yapmadı ancak para politikasını kademeli olarak sıkılaştırma yolunda kalmaya devam etti.

Fed, bu yıl üç kez faiz artırdı ve Aralık ayında tekrar artırım yapması bekleniyor.

Asya borsaları, Fed'in önümüzdeki ay yeni bir faiz artırımı yapmaya hazır gibi görünmesiyle bir ayın zirvesinden geriledi.

MSCI Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsaları endeksi yüzde 1.07 düştü, ancak haftayı yüzde 1 ekside kapatmaya hazırlanıyor.

Avustralya borsası yüzde 0.11, Güney Kore'nin KOSPI endeksi yüzde 0.2 ve Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0.8 geriledi.

Dolar yükseliyor

Dolar Fed'in faizleri sabit tutması ancak para politikasını yaklaşımını yeniden teyit ederek Aralık'ta faiz artırımına zemin hazırlamasıyla euro ve sterlin karşısında yükseldi.

Döviz piyasalarında, yatırımcıların dikkati ABD'nin ve faiz oranlarının aşırı düşük kaldığı Japonya gibi diğer büyük ekonomilerin para politikaları arasındaki farklılıklara kayıyor. Sonuç olarak, yen dolar karşısında beş haftanın en düşük seviyesinde kalmaya devam ediyor.

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks 96.75 ile bir haftanın yeni zirvesinde işlem görüyor.

CME grubunun FedWatch verilerine, Fed'in Aralık ayında 25 baz puan faiz artırımı yapma olasılığı yüzde 75.

Analistler aynı zamanda Fed'in gelecek yıl da daha fazla faiz artırımı yapmasını bekliyor.

Yen dolar karşısında beş haftanın dip seviyesini gördükten sonra yön değiştirerek 111.86'da işlem görüyor.

Petrol zayıf seyrediyor

Petrol piyasaları artan arz ve ekonomik yavaşlama endişelerinin fiyatları baskılamasıyla zayıf seyir izliyor. ABD hafif ham petrolü Ekim başından bu yana yüzde 20 geriledi.

ABD petrolünün en yakın vadeli fiyatı yüzde 61.63 dolarda, Brent ham petrolünün en yakın vadeli fiyatı ise 70.79 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altın fiyatları geriledi

Altın fiyatları doların yüksek seyir izlemesiyle bir haftanın dip seviyesine gerilerken, Ağustos'tan bu yana en büyük haftalık düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,218.08 dolar ile 1 Kasım'dan bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra yüzde 0.4 düşüşle 1,218.23 dolara gerilemiş durumda.

Kaynak: Reuters