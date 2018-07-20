Fed'den Trump'a 'faiz' yanıtı

20 Temmuz 2018

ABD Merkez Bankası (Fed) St.Louis Şubesi Başkanı James Bullard, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'faiz' eleştirilerine yanıt verdi.

Trump'ın para politikasına ilişkin konuşabileceğini belirten Bullard, "Ancak fiyat istikrarı ve istihdam için en iyi kararı almak Fed'in işi" dedi.

"Fed'in politikasının kamuoyunda tartışılmasının problem olmadığını bildiren Bullard, "Trump, Fed'i en çok atamalar yoluyla etkileyebilir, ancak şu ana kadar ki atamaları çok iyi. Fed, çok iyi çıkarıyor, istihdam ve enflasyon görevlerini başarıyor" diye konuştu.

"Ağız kavgasının etkisini görmedik"

Bullard, ABD ekonomisinin çok iyi göründüğünü belirterek "Tırmanan bir ticaret savaşı, ABD ekonomisi için bir risk olabilir. Şu ana kadar ticaretteki ağız kavgasının enflasyona etkisini görmedik" ifadelerini kullandı.

Trump: Yapılanlara zarar veriyor

Trump bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamalar ile Fed'e faiz eleştirisini sertleştirmişti. "Para politikasını sıkılaştırmak şimdiye kadar yapılanlara zarar veriyor" ifadesini kullanan Trump faiz artırımının ABD'nin rekabet avantajına gölge düşürdüğünü ve ekonomiye zarar verebileceğini söyledi.