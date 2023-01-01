Fed’e 2,5 Trilyon $’lık rekor giriş

ABD Merkez Bankası Fed’in kısa vadeli faiz oranlarını kontrol etmek için kullandığı önemli bir araç olan ters repo yılın son işlem gününde rekor kırdı.

New York Fed’in ters repo işlemlerine para piyasası fonu ve finansal firmalardan 2,554 trilyon dolarla rekor nakit girişi gerçekleşti.

Fed ters repoyu bir süredir çok aktif kullanıyor. Uzun bir süre boyunca neredeyse hiç alım görmeyen sistem 2021 baharında merkez bankasına yönelmeye başladı. Ardından istikrarlı bir şekilde büyüdü. Günlük ters repo kullanımı Haziran ayından bu yana 2 trilyon doların üzerinde gerçekleşiyor.