Altın fiyatları, 29 Mayıs Perşembe gününe ABD federal mahkemesinin Başkan Donald Trump’ın “Kurtuluş Günü” tarifelerini durdurma kararı sonrası güvenli liman cazibesini yitirerek düşüşle başladı. Güçlenen doların da etkisiyle altın son bir haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Ons altındaki gerileme iç piyasada da gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarındaki düşüş etkisiyle kendisini gösteriyor.

Altın fiyatlarını yakından takip eden yatırımcılar, özellikle “Gram altın bugün kaç TL?”, “Altın fiyatlarında son durum ne?”, “Altın yükselecek mi?” gibi sorulara yanıt arıyor.

Ons ve gram altında son durum (Gram altın kaç TL? Ons altın kaç dolar?)

Uluslararası piyasalarda ons altın yüzde 0,7 düşüşle 3.268 dolara kadar çekilerek 20 Mayıs’tan bu yana en düşük seviyeyi gördü. ABD altın vadeli kontratları (GCcv1) ise yüzde 0,1 kayıpla 3.265 dolardan işlem gördü.

Bu gelişmelerin ardından Türkiye’de gram altın fiyatı da geriledi. Yüzde 0,25’lik düşüşle gram altın 4.122 lira seviyesine indi.

29 Mayıs Perşembe çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını fiyatları

Çeyrek Altın: Alış 6.713,00 TL – Satış 6.777,00 TL

Yarım Altın: Alış 13.427,00 TL – Satış 13.556,00 TL

Tam Altın: Alış 26.619,10 TL – Satış 27.144,90 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 26.769,00 TL – Satış 26.984,00 TL