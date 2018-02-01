Fed'in efsane başkanından 'balon riski' uyarısı

01 Şubat 2018

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eski başkanlarından Alan Greenspan, ABD borsasında ve tahvil piyasasında balon riski yaşandığı uyarısında bulundu. Bloomberg televizyonuna konuşan Greenspan, "İki balon var: Biri borsada, diğeri de tahvil piyasasında" dedi.

Tahvillerdeki balonun ciddi bir soruna dönüşeceğini belirten Greenspan, "Kısa vadede durum çok kötü değil" diye konuştu.

Mali olarak istikrarsız bir uzun vadeli görünümle karşı karşıya olduklarını ifade eden Greenspan, “ABD bütçe açığının sorun olduğunu kabul etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Greenspan, 1987'den 2006'ya kadar 19 yıl boyunca Fed'in başkanı olarak görev yapmıştı.