Fenerbahçe'den 5 milyar TL'lik bedelli sermaye artırımı kararı

Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER), amuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle bedelli sermaye artırma kararı aldığını duyurdu.

Açıklamada, şirket yönetim kurulunun 26 Kasım 2025 tarihli toplantısında 5 milyar TL’lik bedelli sermaye artırımı kararı aldığı kaydedildi.

Kararın şirketin özkaynaklarını güçlendirmek ve işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak amacıyla alındığı belirtildi.

Yüzde 400 bedelli artırım yapılacak

KAP açıklamasına göre, mevcut durumda 1,25 milyar TL olan çıkarılmış sermaye, tamamı nakit karşılanmak üzere yüzde 400 oranında artırılarak 6,25 milyar TL’ye çıkarılacak.

Artırım kapsamında ihraç edilecek toplam 5 milyar TL nominal değerli payların 205 milyon TL’lik bölümü A Grubu nama yazılı, 4 milyar 795 milyon TL’lik bölümü ise B Grubu hamiline yazılı ve borsada işlem gören nitelikte olacak.

Rüçhan hakkı kullandırılacak, satılmayan paylar halka arz edilecek

Mevcut ortakların yeni pay alma hakları korunurken, rüçhan haklarının her bir 1 TL nominal değerli pay için 2 TL fiyatla kullandırılacağı belirtildi.

Rüçhan haklarının kullanımından sonra satılmayan paylar ise Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da nominal değerin altında olmamak üzere iki gün süreyle halka arz edilecek.

Halka arzdan sonra satılamayan payların kalması halinde, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 26/11/2025 tarihli taahhüdü gereği bu paylar, halka arz fiyatının ortalaması veya nominal fiyatın altına düşmemek şartıyla kulüp tarafından satın alınacak.