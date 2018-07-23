Fenerbahçe'nin rakibi Benfica
Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica takımıyla eşleşti.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi, Portekiz ekibi Benfica oldu. Turdaki ilk maç Portekiz’de, rövanşı ise Kadıköy’de oynanacak.
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 7-8 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 14 Ağustos'ta oynanacak.
Bu turda kazanan takımlar play-off turuna yükselirken, elenen ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.