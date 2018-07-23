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Fenerbahçe'nin rakibi Benfica

Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica takımıyla eşleşti.

Fenerbahçe'nin rakibi Benfica
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi, Portekiz ekibi Benfica oldu. Turdaki ilk maç Portekiz’de, rövanşı ise Kadıköy’de oynanacak.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 7-8 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 14 Ağustos'ta oynanacak.

Bu turda kazanan takımlar play-off turuna yükselirken, elenen ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Son dakika rakip benfica fenerbahçe

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