Ferit Şahenk, görevi Süleyman Sözen’e devretti

19 Eylül 2017

Garanti Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, 19 Eylül 2017 tarihi itibarıyla görevini Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman Sözen’e devretti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ferit Şahenk, “Türk ekonomisinin baş aktörlerinden, bankacılık sektöründe bir dünya markası olmuş Garanti Bankası’nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak taşıdığım bayrağı, değerli çalışma arkadaşım Süleyman Sözen’e devretmiş bulunuyorum.

Doğuş Grubu olarak, BBVA ile 2010 yılında başlayan güçlü ortaklığımız sonucunda başta ülkemiz ekonomisi olmak üzere bankacılık anlamında çok başarılı işler gerçekleştirdik. Bu ortaklık neticesinde son dönemde ülkemizdeki en büyük ve doğrudan yabancı sermaye yatırımına vesile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Doğuş Grubu, her geçen gün artarak devam eden yatırım ve projeleriyle Türkiye’ye değer katma misyonunu sürdürürken ben de Grubumuz bünyesindeki çalışmalarıma yoğunlaşabilmek adına, gönülden bağlı olduğum Garanti Bankası’ndaki bu görev devrini gerekli gördüm. Bundan sonraki süreçte, Doğuş Grubu bünyesinde de görev alan değerli yöneticilerimiz, Garanti Bankası Yönetim Kurulu’ndaki görevlerine devam ederken, ben de Onursal Başkan olarak banka yönetimine destek olmaya devam edeceğim” dedi.