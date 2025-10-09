Ferrari'nin hisseleri çakıldı! 2016'dan bu yana en sert günlük düşüş yaşandı

Lüks otomobil üreticisi Ferrari'nin hisseleri, şirketin yatırımcıları hayal kırıklığına uğratan temkinli bir gelir tahmini açıklamasının ardından 2016’dan bu yana en sert günlük düşüşünü yaşadı.

Şirketin Maranello’daki sermaye piyasaları gününde 2030 stratejik planını açıklamasının ardından Milano borsasında hisseler yüzde 14’e kadar geriledi.

Ferrari, bu yılki net gelir beklentisini en az 7 milyar Euro'dan 7,1 milyar Euro veya üzerine, düzeltilmiş FAVÖK’ünü ise en az 2,68 milyar Euro'dan 2,72 milyar Euro veya üzerine çıkardığını açıkladı.

Şirketin 2030 hedefleri ise görece mütevazı bir artış öngörüyor. Şirketin, gelirlerini 9 milyar Euro'ya, düzeltilmiş FAVÖK’ün ise 3,6 milyar Euro veya üzerine çıkarması bekleniyor.

RBC Capital Markets analisti Tom Narayan, bu tahminlerin yıllık bileşik büyüme oranının yaklaşık yüzde 6’ya denk geldiğini, bunun da Ferrari’nin 2022’deki sermaye piyasaları gününde açıkladığı yüzde 10’luk büyüme oranının oldukça altında kaldığını belirtti.

Yatırımcılar ise şirketin ihtiyatlı tonunu olumsuz karşıladı ve hisselerde düşüş yaşandı.

Elektrikli araç üretim hedefini de düşürdü

Ayrıca şirket, perşembe günü elektrikli araç üretim hedeflerini de düşürdü.

Ferrari, gelecek yıl tanıtacağı ilk elektrikli modeli Elettrica’yı tanıtırken, 2030 itibarıyla ürün gamının yalnızca yüzde 20’sinin tamamen elektrikli olacağını açıkladı. Bu oran, 2022’de belirlenen yüzde 40 hedefinin yarısına denk geliyor.