Finansal hizmetlere güven arttı

24 Ocak 2018

2018 Ocak ayında finansal hizmetler güven endeksi (FHGE), bir önceki aya göre 0,7 puan artarak 166,1 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile son üç aydaki iş durumu FHGE'yi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi FHGE'yi azalış yönünde etkiledi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla güçlenerek devam ettiği görülmektedir. Gelecek üç aydaki hizmetlere olan talebe ilişkin artış yönlü beklentilerin ise zayıfladığı gözlenmektedir.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda azalış bildirenler ile gelecek üç ayda artış bekleyenler lehine olan seyrin zayıflayarak devam ettiği görülmektedir.

Kârlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki döneme kıyasla güçlendiği gözlenmektedir.

Rekabet gücüne ilişkin değerlendirmelere göre, yurt içi piyasalardaki rekabet gücünde, son üç ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentilerin bir önceki dönem seviyelerinde devam ettiği görülmektedir. Yurt dışı piyasalardaki rekabet gücünde ise, son üç ayda iyileşme olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda iyileşme olacağını bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı gözlenmektedir"