Finansal katılım banka gelirlerini 8 milyar dolar yükseltebilir

15 Mayıs 2018

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY'nin "Finansal Katılımda İnovasyon" adlı raporundan derlenen bilgilere göre, dünya genelinde 1,6 milyar bireyin banka hesabı, 20 milyonun üzerinde mikro, küçük ve orta ölçekli işletmenin ise bankacılık hizmetlerine erişimi bulunmuyor.

Bu nedenle teknolojik ilerlemelerin bireysel müşterilerle birlikte mikro, küçük ve orta ölçekli şirketlere hizmet sunma maliyetlerini azaltması, gelişmekte olan ülkelerde faaliyet gösteren bankalar için yeni büyüme fırsatları oluşturuyor.

"Finansal katılımdaki artış büyümeyi destekleyecek

Finansal katılım, bireylerin bankacılık hizmetlerine erişim sağlaması ile finansal ürün ve hizmetler yoluyla finansal sisteme dahil olmalarını ifade ediyor.

Finansal katılımın artarak tabana yayılması 2020 yılına kadar global olarak bankaların gelirlerini 200 milyar dolar, Türkiye'de ise yaklaşık 8 milyar dolar yükseltebilir.

Söz konusu 200 milyar dolarlık rakam, gelişmekte olan ülkelerde faaliyet gösteren bankaların 2016 yılı gelirinin yüzde 20'sine denk geliyor. Finansal katılımdaki artış gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyümeyi teşvik edici etki oluşturuyor.

Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'sında (GSYH) yüzde 14'e varan, Kenya gibi gelişme ihtimali daha yüksek olan ülkelerin GSYH'sinde ise yüzde 30'a varan yükseliş öngörülüyor.

En az gelişmiş ülkelerde bulunan mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yüzde 40'ından fazlası, orta gelirli ülkelerde yüzde 30'u, yüksek gelirli bölgelerde ise yüzde 15'i finansman temin etmede güçlük çekiyor.

Finansal katılımın artırılması için bankaların odaklanması gereken üç alan şöyle:

"Hizmetlerin müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kişiselleştirilmesi, sunulan finansal çözümlerin sadeleştirilmesi ve maddi olarak karşılanabilir olması. Daha fazla müşteriye daha düşük maliyetle erişim sağlanması hizmet kanallarında inovasyon yapılması, şube ve dijital kanalların dengelenmesi. Yeterli veri bulunmadığı durumlarda teknolojik imkanlar kullanılarak aktif risk yönetimi yapılması."

"Teknoloji, bankaların hedef müşteri kitlesini genişletmesine imkân sağlıyor"

Rapor sonuçları ile ilgili değerlendirmede bulunan EY Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri Damla Harman, teknolojide kaydedilen ilerlemelerin finansal hizmetler sektörü olanaklarını ciddi bir biçimde artırdığını belirterek, "Bankacılık hizmetlerine erişimin teknolojik gelişmeler öncülüğünde gerçekleştirilen inovasyonlarla kolaylaşması, gelişmekte olan ülkelerde faaliyet gösteren bankaların hedef müşteri kitlesini genişletmesine imkân sağlıyor. Dolayısıyla müşteri segmentlerini yeni teknolojileri kullanarak daha kapsayıcı hale getiren bankaları kârlarını artırmada birçok fırsatın beklediğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Finansal olarak kapsayıcı bir strateji benimsemesi durumunda yalnızca finansal kuruluşlar için değil, ülke ekonomileri ve bireyler için de pozitif bir etki öngördüklerini aktaran Harman, "Finansal katılımın artması ile birlikte yerel işletmelerin büyümesi teşvik edilirken, şirketler doğal ve insan kaynaklı afetlerden korunur, bireyler ise gelecek için birikim yapmaya teşvik edilebilir." bilgisini verdi.

Kaynak: AA