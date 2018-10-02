Fitch 20 Türk bankasının notunu indirdi
Fitch, 20 Türk bankasının notunu düşürdü. Kuruluş, görünümün negatif olduğunu açıkladı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 20 Türk bankasının notunu düşürürken görünümün negatif olduğunu açıkladı.
Fitch, not indirimlerine neden olarak bankaların varlık kaliteleri, performans riskleri, likidite ve fonlama gibi konularda yapılan değerlendirmelerin olduğunu bildirdi.
Ficth Ratings, 13 Temmuz'da Türkiye'nin kredi notunu BB+'dan BB'ye düşürmüş, görünümü ise "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.