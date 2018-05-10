Fitch: İran’a yaptırımlar petrol arz-talep dengesini etkileyebilir

10 Mayıs 2018

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, “ABD’nin İran’a uygulayacağı yaptırımlar, 2018–2019 yıllarında küresel petrol arz talep dengesinde açık oluşması olasılığını artırıyor.” değerlendirmesine yer verildi.

Halihazırda petrol fiyatlarına ilişkin tahminde bulunmanın zor olduğuna dikkat çekilen açıklamada, petrolde oluşabilecek arz açığının, OPEC ülkelerinin üretim azaltılması konusunda anlaşmaya varmasını engelleyebileceği kaydedildi.

Açıklamada, “İran’da petrol üretim dinamikleri, küresel arz talep dengesi açısından orta vadede temel unsurlardan biri olacak. İran 2015 yılında günlük 2,8 milyon varil olan üretimini, 2017 yılında 3,8 milyon varile yükseltti. OPEC ülkeleri ise günlük üretimlerini 1,8 milyon varil azaltmaya karar vermişti.” ifadeleri kullanıldı.

İran’ın yaptırımlar devreye girmeden petrol üretimini artırabileceğine işaret edilen açıklamada, “Brent petrolün fiyatı bir süre daha 70 doların üzerinde seyredebilir. Bu kısmen jeopolitik risklerin fiyatlamaya yansıtılmasından kaynaklanıyor. Fakat yüksek petrol fiyatları devam etmeyebilir. ABD’deki kaya gazı üretimi nedeniyle çoğu küresel petrol üreticisi fiyatlarını 50-60 dolar bandına ayarlamış durumda.” değerlendirmesi yer aldı.

Kaynak: AA