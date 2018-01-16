ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
10 °C
  • Haberler
  • Finans
  • Fitch, Mısır’ın kredi notu görünümünü pozitife çevirdi

Fitch, Mısır’ın kredi notu görünümünü pozitife çevirdi

Fitch Ratings, Mısır’ın kredi notunun “B” seviyesinde teyit edildiğini, kredi notu görünümünün ise “durağandan” “pozitif” seviyesine yükseltildiğini bildirdi.

Fitch, Mısır’ın kredi notu görünümünü pozitife çevirdi
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Mısır’ın kredi notunun teyit edildiğini, kredi notu görünümünün ise “pozitife” çevrildiğini bildirdi.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada Mısır’ın kredi notunun “B” seviyesinde teyit edildiği, kredi notu görünümünün ise “durağandan” “pozitif” seviyesine yükseltildiği belirtildi.

Açıklamada ülkenin kamu finansmanının ülkenin kredi profili açısından halen temel risk olarak görüldüğü, öte yandan mali konsolidasyonun bu yıl içerisinde kamu borcunun milli gelire olan oranını azaltmasının beklendiği bildirildi.

Mısır ekonomisinin son zamanda makroekonomik kırılganlığını azaltarak daha istikrarlı bir görünüm kazandığı vurgulandı.

Açıklamada Mısır ekonomisinin geçen yıl sonunda toplam yüzde 4,2 büyüme kaydettiği belirtilirken, mali konsolidasyona rağmen ülkede 2018 yılında ekonomik büyümenin yüzde 4,8 büyüme kaydetmesinin beklendiği belirtildi.

Kaynak: AA

fitch mısır

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.