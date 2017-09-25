Fitch, Rusya'nın notunu teyit etti

25 Eylül 2017

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Rusya'nın kredi notunu teyit ederken, görünümünü yükseltti.

Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, ülkenin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu 'BBB-' olarak teyit edildi. Kredi notunun görünümü 'durağan'dan 'pozitif'e çıkarıldı.

Görünümün yükseltilmesinin ülkenin politik çerçevesinde ilerleme sağlanmasının yanında, daha esnek döviz kuru ve enflasyon hedeflemesine yönelik daha güçlü bir kararlılık gözlenmesinin de etkili olduğu ifade edildi.

Rusya’nın yeni bütçe kanununun ülkenin sıkı kamu maliyesi konusunda kararlı olunduğunu gösterdiği kaydedilirken, bunun daha gelişmiş bir makro-ekonomik istikrara yol açacağı belirtildi.