Fitch yeni emtia tahminlerini açıkladı: Altın fiyatı beklentisini yükseltti!

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, emtia fiyatlarına ilişkin yeni tahminlerini açıkladı.

Fitch; altın, bakır ve platin için kısa vadeli fiyat tahminlerini yükseltti.

Kuruluş 2025 için altın fiyatı tahminini 2 bin 400 dolar seviyesinden 2 bin 800 dolara çıkardı. 2026 tahmini ise 2 bin 100 dolardan 2 bin 400 dolara yükseltildi.

Fitch, 2026 ve 2027 altın fiyatı tahminlerini sırasıyla 1800 ve 1600 dolar seviyesinde tutmaya devam etti.

Bakır tahminini de yükseltti

2025 bakır fiyatı tahminlerini de ton başına 8 bin 800 dolardan 9 bin 200 dolara çıkaran Fitch, 2026 tahminini ise 8 bin dolardan 8 bin 500 dolara çıkardı.

Fitch altın tahmininde olduğu gibi bakırda da 2027 ve 2028 tahminini değiştirmeyerek sırasıyla 8 bin ve 7 bin 500 dolarda tuttu.

Platinde 2025 için 1025 dolar tahmini

Son dönemlerde yaşadığı yükselişle dikkat çeken platin fiyatları tahminleri de yukarı yönlü revize edildi.

Fitch 2025 tahminini 975 dolardan 1025 dolara çıkardı.

2026, 2027 ve 2028 tahminleri ise dğeiştirilmedi.

Fitch platinin 2026 ve 2027'de ortalama 1050 dolar, 2028'de ise 1000 dolar olmasını bekliyor.