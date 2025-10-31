Ford Otomotiv'den temettü teklifi: Genel Kurul'un onayı bekleniyor
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş (FROTO) KAP'a yaptığı bildirimde yönetim kurulunun temettü teklifini duyurdu. Temettü teklifi Olağanüstü Genel Kurul’un onayına sunacak.
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre; Yönetim Kurulu, ortaklara toplam 21 milyar 230 milyon TL tutarında nakit temettü dağıtılmasını Olağanüstü Genel Kurul’un onayına sunacak.
Dağıtılacak temettü 1 TL nominal değerli pay için brüt 6,05 TL, net 5,1425 TL olarak belirlendi.
Kâr payı ödemelerinin 3 Aralık 2025’ten itibaren yapılması planlanıyor.
