Fransa Merkez Bankası büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti

Fransa ekonomisinin bu yıl yüzde 2,6'da büyümesini bekleyen Fransa Merkez Bankası, 2023 yılında büyümenin yüzde 0,3'e gerileyeceğini öngördü. Banka daha önce 2023 yılında büyümenin yüzde 0,5 olacağını tahmin ediyordu.

Fransa MB, gelecek yıl gaz tedarikine bağlı olarak bir resesyon olasılığını dışlamadıklarını, büyümenin yüzde eksi 0,3 ile artı 0,8 arasında bir yerde oluşabileceğini de vurguladı.

Enerji krizi hafiflediğinde büyümenin toparlanacağını tahmin eden Fransa Merkez Bankası, büyümenin 2024'te yüzde 1,2 ve 2025'te yüzde 1,8 olmasının beklendiğini de ifade etti.

Fransa'da AB uyumlu enflasyonun 2023'te yüzde 6,0 olacağını tahmin eden Fransa Merkez Bankası, enflasyonun 2024'te yüzde 2,5'e ve 2025'te yüzde 2,2'ye gerileyeceğini öngördü.