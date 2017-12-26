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FX Prime: Euro yılı yükselişle kapatabilir

Cuma günü açıklanacak Almanya TÜFE'nin beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda euronun yılı yükselişle tamamlaması öngörülüyor.

FX Prime: Euro yılı yükselişle kapatabilir
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Tokyo merkezli FX Prime'a göre, euro, Almanya TÜFE verisinin güçlü gelmesi durumunda yılı daha güçlü kapatabilir.

FX Prime baş analisti Hiroshi Yanagisawa, beklentileri aşan bir verinin Avrupa Merkez Bankası'nı daha şahin bir dil kullanma yönünde destekleyeceğini, bunun da euroya olumlu yansıyacağını söyledi.

Almanya TÜFE yılın son işlem günü olan 29 Aralık'ta açıklanacak. Veriye ilişkin beklenti yüzde 0,3 artış yönünde.

Saat 10:00'da euro/dolar 1.1868 ve euro/yen 134.494 seviyesinde yer aldı.

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