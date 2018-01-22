Garanti Bankası, 8 milyon euroluk cezaya itiraz etti

22 Ocak 2018

Garanti Bankası, Fransa'nın başkenti Paris'teki finansal suçlar konularında yetkili mahkeme tarafından kendileri hakkında verilen 8 milyon euroluk para cezasını temyize götürdüğünü duyurdu.

Banka'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Paris'teki Finansal Suçlar konularında yetkili mahkemenin aralarında Bankamızın da bulunduğu davalılar hakkındaki kararını açıkladığını, Bankamız aleyhine adli para cezasına hükmedildiği, verilen bu karara karşı temyiz sürecine ilişkin gerekli tüm yasal aksiyonların alınacağı bildirilmişti. Bankamızca gerekli temyiz başvurusu yapılmış olup, gelişme olması halinde ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

Daha önce yapılan açıklamalarda, Fransız Hazinesi'nin vergi kaçakçılığından dolayı vergi ziyaına neden olan tüm davalılardan vergi kaybının tahsili talebinde bulunduğunu belirterek, buna bağlı olarak Garanti Bankası'nın da 8 milyon euroluk cezanın haricinde 25 milyon euroya kadar bir tazminat ödemesinin söz konusu olabileceği bildirilmişti.