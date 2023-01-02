Garanti BBVA, Coats ile iş birliğine imza attı

Yaklaşık 50 ülkede 17 binden fazla çalışanıyla hazır giyim ve ayakkabı sektörlerine katma değerli ürünler üreten İngiltere menşeli grup, İngiltere’de BBVA ile devam eden iş birliğini Garanti BBVA ile Türkiye’ye taşıdı. Türkiye’de 8 milyon dolar tutarında gerçekleştirilen işlemle Coats, operasyonları için belirlenen çevresel ve sosyal performans taahhütlerini yerine getirmesi halinde faiz indiriminden yararlanabilecek. Bu çerçevede Coats, yer aldığı sürdürülebilirlik bağlantılı kredi ile karbon ayak izini azaltma ve geri dönüştürülmüş hammadde tüketimini artırma gibi çalışmalarını daha da güçlendirecek.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, konuyla ilgili değerlendirmesinde; “BBVA grubu olarak, uluslararası boyutta yürüttüğümüz desteklerin Türkiye’deki temsilcisi olmaktan gurur duyuyoruz. Ticari müşterilerimizin sürdürülebilir bir iş modeline sahip olmalarına katkı sağlayacak finansman desteklerine her daim hazırız. Bizim için sürdürülebilirlik, hepimizin geleceği demek. Coats Türkiye ile iş birliğimizin geleceğimize olumlu etkileri olacağı gibi tekstil sektöründe de emsal teşkil edeceğine yürekten inanıyoruz. Aynı zamanda Coats’un sürdürülebilir iş modeli oluşturmasında destekleyici finansman gücü rolünü üstlendiğimiz için çok mutluyuz.”

Coats Türkiye Genel Müdürü Erhan Aras da, Garanti BBVA ile imza attıkları bu önemli iş birliğinin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek; Coats’un sürdürülebilirlik hedeflerine giden yolda büyük katkı sağlayacağını belirtti. Aras, “Sürdürülebilirlik, Coats’un 250 yıldır DNA’sında yer alan ve uzun yıllardır pazar lideri olmamızı sağlayan bir öncelik. Operasyonlarımızın tamamı sürdürülebilirlik odaklı, bu nedenle daha sürdürülebilir bir gelecek için hedeflerimizi beş temel üzerine inşa ettik. Bunlar; su ve enerji tüketimi, atık yönetimi, sosyal yaşam, sürdürülebilir ürün ve malzemeler. 2030 yılına kadar tüm ürünlerimiz polyester ve naylon gibi yeni petrol üretimine dayalı olan malzemelerden bağımsız olarak üretilecek ki bu sektörümüz için çok önemli bir geçiş süreci demek. Ayrıca Coats’un global enerji tüketiminin %70’i yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmış olacak. 2050 yılına kadar da “Sıfır Emisyon” hedefimiz var ve bunun için yol haritamızı hazırladık, gerekli adımları atmaya başladık. Bu adımları atarken de benzer zorlukları yaşayan firmalara destek verebilmek amacıyla açık kaynak politikasını izliyoruz. Coats olarak daha sürdürülebilir bir dünya inşa etmek ve geri dönüştürülebilen, yeniden kullanılabilen yeni ürünler ve ambalaj çözümleri oluşturmak için tüm ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten ise, “Garanti BBVA olarak, sürdürülebilir büyümenin ancak sürdürülebilir üretimle mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda yerli ve yabancı yatırımcılara 16 yıldır sürdürülebilir faaliyetleri için finansman desteği sunuyoruz. Ürün ve hizmetlerimizi her geçen gün çeşitlendirirken sürdürülebilir iş modellerini benimseyen üreticileri desteklemeyi önemsiyoruz. Tekstil sektöründeki yeni iş birliğimiz dünyanın önde gelen endüstriyel iplik üreticilerinden Coats ile oldu. Bu anlaşmayla İngiltere’de uzun yıllardır devam eden BBVA ve Coats iş birliğini ülkemize taşıdık. Coats, Garanti BBVA’dan alacağı finansmanla önemli çevresel ve sosyal taahhütlerde bulundu. Ülkemiz için önemi çok yüksek olan tekstil sektörünün daha az karbon yoğun faaliyetlere geçmesini desteklediğimiz ve döngüsel ekonomiye katkı sunduğumuz için çok mutluyuz. Sürdürülebilir faaliyetlerin finansmanına yönelik ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimize destek olurken kendimize koyduğumuz iddialı hedefleri de ileri taşıyarak sürdürülebilirliğe her yönden katkı sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.