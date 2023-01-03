Garanti BBVA' dan Coats ile işbirliği

Bu işbirliği aynı zamanda Garanti BBVA’nın ticari segmente hayata geçirdiği sürdürülebilirlikle bağlantılı ilk kredi işlemi özelliğini taşıyor.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran “Coats Türkiye ile iş birliğimizin geleceğimize olumlu etkileri olacağı gibi tekstil sektöründe de emsal teşkil edeceğine yürekten inanıyoruz” diye konuştu.

Coats Türkiye Genel Müdürü Erhan Aras, “Operasyonlarımızın tamamı sürdürülebilirlik odaklı. 2030 yılına kadar tüm ürünlerimiz polyester ve naylon gibi yeni petrol üretimine dayalı olan malzemelerden bağımsız olarak üretilecek ki bu sektörümüz için çok önemli bir geçiş süreci demek” diye konuştu.

Garanti BBVA’nın bir diğer genel müdür yardımcısı olan Mahmut Akten de şöyle konuştu: “Ülkemiz için önemi çok yüksek olan tekstil sektörünün daha az karbon yoğun faaliyetlere geçmesini desteklediğimiz ve döngüsel ekonomiye katkı sunduğumuz için çok mutluyuz.”