Garanti BBVA 'İhracatta Sürdürülebilir Gelecek' için KOBİ'lerle buluştu

Garanti BBVA, bu etkinliklerde KOBİ’ler başta olmak üzere AB’ye ihracatta söz konusu süreçlerden etkilenecek sektör ve kurumlara, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenlemesi ile beraber konuyu somut önerilerle anlatmayı, akıllardaki sorulara cevap vermeyi ve sunacağı danışmanlıkla katkı sağlamayı amaçlıyor.

Karbon emisyonunu azaltmak isteyen Garanti BBVA müşterileri, destek ürün paketi kapsamında tecrübe ve iletişim ağından yararlanırken faiz avantajlı kredi paketinden de faydalanabilecek. Kredi paketi kapsamında müşterilerine kapasite gelişimi konusunda destek sağlayacak Banka, Türk Standardları Enstitüsü’yle de iş birliği yaptı. Garanti BBVA müşterileri bu sayede, sera gazı yönetimi konusunda bilgilenirken karbon emisyonlarını azaltacak.

Sürdürülebilirlik temalı destek paketi

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Avrupa Birliği’nin sürdürülebilirlikle ilgili yol planı Yeşil Mutabakat ile ekonomimiz ve ülkemiz için yeni bir dönem başlıyor. Yeşil Mutabakat, alt başlıklarıyla birlikte iş yapış şekillerimizi, dolayısıyla hayatımızı fazlasıyla etkileyecek. Bu yüzden üretim tekniklerimizi hızla sürdürülebilirliğe uygun şekilde dönüştürmemiz, ülkece ticaretin kurallarını değiştirecek Avrupa Yeşil Mutabakatı’na en hızlı ve doğru şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Banka olarak, Yeşil Mutabakat kriterleri kapsamında, sera gazı emisyonlarını azaltmak isteyen müşterilerimizin çalışmalarını kolaylaştırmak için sürdürülebilirlik temalı yeni bir destek paketi geliştirdik. Bu destek paketi kapsamında Türk Standardları Enstitüsü’yle bir iş birliği yaptık. Türk standartları Enstitüsü müşterilerimize sera gazı hesaplamaları ve hesaplanan emisyonlarının azaltılması konusunda destek sağlayacak. Ülke ekonomisinin geleceğini şekillendirecek bu önemli yeşil dönüşüm sürecinde, tüm birikimimiz ve imkânlarımızla işletmelerimizin rehberi, yol arkadaşı ve destekçisi olmaya hazırız” dedi.