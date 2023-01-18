Garanti BBVA mobilden tüm hareketler görüntülenebilecek

Farklı bankalarda hesapları olan ve birden fazla hesabı yönetmek zorunda kalan müşteriler, bu hizmet sayesinde hesap bakiyelerini ve hesap hareketlerini ayrı ayrı kullanıcı bilgisi ve parola girmeye gerek kalmadan kontrol edebilecek. Garanti BBVA aynı zamanda, müşterilerine diğer banka hesapları üzerinden para transferi gerçekleştirebilme imkânı sunuyor.

Veri demokratikleşiyor

Ayrıca bankanın esnaf, KOBİ ve ticari müşterileri de başka banka üye işyeri/POS hareketlerini ve hesaba geçecek tutarlarını Garanti BBVA Mobil ve İnternet’ten görebilecekler. Müşteriler, POS hizmetiyle muhasebe bilgilerine erişip, tüm işlem özetlerini alabilecek. Böylece zamandan tasarruf ederek nakit akışlarını daha verimli şekilde yönetebilecek ve finansal durumlarını kolaylıkla tek bir ekrandan takip edebilecek.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, “Dijital dönüşümün etkisi ve regülasyonda gerçekleşen değişikliklerle sektörü önemli bir noktaya taşıyacak olan Açık Bankacılık süreçleri hız kazandı. Açık bankacılıkla verinin demokratikleşmesi sağlanıyor. Finansal verilerini tek çatı altında toplamak isteyen müşteriler farklı kurumlardaki hesaplarını görüntüleme ve yönetme kolaylığına sahip olacak” dedi.