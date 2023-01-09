Garanti BBVA Portföy, yeni yatırım fonunu hayata geçirdi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA Portföy tarafından hayata geçirilen Garanti Portföy​​​​​​​ Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) isimli fonda Garanti BBVA İklim Endeksi’nde yer alan şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapılıyor.

Fon portföyünde yer alacak hisse senetleri de bu endeks kapsamındaki hisse senetlerinden örnekleme yoluyla seçilerek oluşturuluyor.

Fon TEFAS'a açık olduğu için hem Garanti BBVA müşterileri hem de diğer kurumlardaki müşteriler tarafından kolayca alınıp satılabiliyor. Yatırımcıların şubeye fiziken gitmesine gerek olmadan, Garanti BBVA internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulaması üzerinden fona ulaşılabiliyor.

Fondan sağlanacak kaynak, doğal ve kültürel miras eğitimlerine aktarılacak

Fonun yıllık yönetim ücreti üzerinden Garanti BBVA Portföy tarafından Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı'na (ÇEKÜL) aktarılacak kaynak ile ÇEKÜL Bilgi Ağacı Eğitim Birimi'nin öğrenciler için yürüttüğü doğal ve kültürel miras eğitimlerine katkı sağlamayı hedefliyor. Bu fon sayesinde aktarılacak kaynakla, ÇEKÜL Vakfı’nın eğitimde fırsat eşitliği ilkesi gözetilerek devlet okullarında uyguladığı çevrim içi ve yüz yüze eğitimlerle daha fazla öğrenciye ulaşılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Portföy Genel Müdürü Sinem Edige, sektörde 25 yıllık tecrübeleri, uzman portföy yönetimi ekipleri, farklı tema ve yatırım stratejilerinde ürünler geliştirerek yatırımcılar için değer yaratmaya, Türkiye'nin geleceğine katkıda bulunmaya devam ettiklerini bildirdi.

"Garanti BBVA İklim Endeksi’ni hayata geçirdik"

Sürdürülebilirlik ekseninde geliştirdikleri fonlar da stratejik öncelikleri arasında yer aldığını aktararak Edige, "İştiraki olduğumuz Garanti BBVA ile birlikte Temmuz 2021’de CDP Türkiye ve Borsa İstanbul iş birliğiyle iklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilir dünya hedefiyle Garanti BBVA İklim Endeksi’ni hayata geçirdik. Garanti BBVA İklim Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören, CDP (Carbon Disclosure Project) metodolojisine göre, iklim krizi konusundaki risklerini ve fırsatlarını şeffaf bir şekilde beyan eden ve en güncel skoru B- ve üzeri olan şirketlerin paylarından oluşuyor. Bu endeks sürdürülebilir finans pazarını geliştirmek, şirketlerin iklim riski ve fırsatları konusundaki şeffaflıklarını artırmak için kuruldu. Şimdi de bu endeks üzerinden kurulan Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi Fonu’nu devreye alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Edige, ÇEKÜL Vakfı ile gerçekleştirdikleri iş birliğine ilişkin şunları kaydetti:

"Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu’ndan aktaracağımız kaynakla, ÇEKÜL Vakfı Bilgi Ağacı Eğitim Birimi uzmanlarının hazırladığı doğal ve kültürel miras içerikli eğitimlerinden daha fazla çocuk faydalanmış olacak. Devlet okullarında okuyan öğrencilerin bu eğitimleri almasına destek olabilmenin sevincini yaşıyoruz. Yatırımcıların bu fon sayesinde hem kendi birikimlerini sürdürülebilirlik anlayışıyla yönetmelerini sağlamak hem de ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın doğal ve kültürel mirasımıza sahip çıkmasına vesile olacak eğitimlere katkı sunmalarına aracılık etmekten mutluluk duyuyoruz. Garanti BBVA Portföy olarak geleceği önemsiyor, sürdürülebilir bir dünya için çalışıyoruz."

Prof. Dr. Melsa Ararat: Emeklilik şirketleri bu fonu dikkate alacak

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu ve CDP Türkiye Kurucu Direktörü Prof. Dr. Melsa Ararat ise, CDP Türkiye olarak dengeli bir yatırım fonu oluşturmak için iklim performansı iyi ve çok iyi olan yeterli sayıda şirketin tanımlanmasına aracılık ettikleri için son derece memnun olduğunu belirterek, "CDP’nin kuruluş amacı finansal sermayenin iklim değişikliğine dayanıklı şirketlere ve projelere kaymasına aracılık etmekti. Yatırımcıların iklim riskleri ve fırsatları konusundaki artan duyarlılığına paralel olarak yasa ve düzenlemelerdeki sıkılaşma iklim risklerini dikkate alan yatırım araçlarını tüm dünyada öne çıkarttı. Türkiye, şirketleri iklim risklerini ve fırsatlarını yönetme konusunda dünya liderleri çıkartmış bir ülke. Araştırmalarımız endekste yer alan şirketlerin Paris Anlaşması'nın parlamentoda onaylanmasının hemen ardından ‘normalüstü getiri’ sergilediklerini gösterdi. Artık bu şirketleri kapsayan bir yatırım fonu da var. Gerek kurumsal gerekse bireysel uzun vadeli yatırımcıların ve özellikle emeklilik şirketlerinin bu fonu dikkate alacaklarını umuyorum" değerlendirmesinde bulundu.