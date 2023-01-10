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Garanti BBVA Portföy’den iklime endeksli yeni fon

Garanti BBVA Portföy, Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi Fonu’nu hayata geçirdi.

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Fon, Garanti BBVA İklim Endeksi’nde yer alan şirketlerin hisse senetlerine yatırım yaparken fon portföyünde yer alacak hisse senetleri de bu endeks kapsamındaki hisselerden örneklem yoluyla seçilerek oluşturuluyor.

Garanti BBVA Portföy aynı zamanda, Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu’nun yıllık yönetim ücreti üzerinden Garanti BBVA Portföy tarafından ÇEKÜL Vakfı’na aktarılacak kaynak ile ÇEKÜL Bilgi Ağacı Eğitim Biriminin öğrenciler için yürüttüğü doğal ve kültürel miras eğitimlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Garanti BBVA Portföy Genel Müdürü Sinem Edige, “Garanti BBVA ile birlikte Temmuz 2021’de CDP Türkiye ve Borsa İstanbul iş birliğiyle iklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilir bir dünya hedefiyle Garanti BBVA İklim Endeksi’ni hayata geçirdik. Şimdi de bu endeks üzerinden kurulan Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu’nu (Hisse Senedi Yoğun Fon) devreye alıyoruz” dedi.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu ve CDP Türkiye Kurucu Direktörü Prof. Dr. Melsa Ararat da fona dair şunları söyledi: “Yatırımcıların iklim riskleri ve fırsatları konusundaki artan duyarlılığına paralel olarak yasa ve düzenlemelerdeki sıkılaşma iklim risklerini dikkate alan yatırım araçlarını tüm dünyada öne çıkarttı.

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