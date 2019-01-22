Garanti Faktoring'de KOBİ'nin payı artacak

22 Ocak 2019

Garanti Faktoring Genel Müdürü Kaya Yıldırım, "2019 yılında KOBİ'ler belki de şimdiye kadarkinden çok daha fazla odağımızda olacaklar" dedi. Ekonominin her alanındaki en önemli aktörler olan KOBİ'lerin teminat yaratma ve finansmana erişim konusundaki güçlüklerine çözüm üretmeyi, onlara hızlı, uygun fiyatlı ve sürekli finansmana erişim imkânı sunmayı amaçladıklarını aktaran Kaya Yıldırım, "Bilançomuzdaki KOBİ payını artırmayı en öncelikli stratejik hedefimiz olarak görüyoruz. Bu hedef doğrultusunda, tedarikçi finansmanı çözümleri de en çok kullanacağımız araçlardan birisi olacak" diye konuştu.

Garanti Faktoring'in 2019 yılı hedeflerini anlatan Kaya Yıldırım, KOBİ'lerin yanı sıra kendileri için diğer büyüme alanlarının dijitalleşme ve ihracat faktoringi olacağını kaydederek şöyle devam etti: "Satış kadrolarımızın tamamı çoğu işlemlerini ofiste bulunmalarına gerek duymadan tabletleri ile ofis dışında yapabilme imkânına sahipler. Tabletler üzerindeki süreçleri sürekli geliştirmeye çalışıyoruz, çünkü satış kadrolarımızın sürekli müşteri yanında olmalarını istiyoruz. Bu odağımız 2019 yılında da devam edecektir. Bu sayede müşteriye daha hızlı ulaşma, müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha hızlı çözüm üretme ve işi müşterimizin ihtiyacı ortaya çıktığı anda yakalayabilme imkânımız doğuyor. Ayrıca 2019 yılının başlangıcında hizmete almayı düşündüğümüz mobil uygulama ile müşterilerimiz doğrudan ellerinde bulunan faturalı bono ve çekleri sorgulayıp, ne kadar ve hangi fiyattan finansman sağlayabileceklerini dakikalar içerisinde öğrenip, işlemlerini gerçekleştirebilecekler. İhracat işlemleri konusunda ise uzun yıllardan beri sektörde devam eden öncülüğümüz 2019'da bir adım daha öne çıkacak. İhracat işlemlerinde alacak garantisi, tahsilat ve ihracatçılarımızı destekleyici fiyatlarla finansman olanaklarını artırarak devam ettireceğiz."

BDDK kararının etkileri izlenecek

Yıldırım, Garanti Faktoring olarak 2019 yılında yaklaşık yüzde 15 civarında büyüme öngördüklerini anlatarak "Takipteki alacak oranlarının mevcut ekonomik konjonktüre bağlı olarak bir miktar daha yükselebileceğini, kârlılıkların ise bu yıla benzer şekilde seyredeceğini düşünüyoruz" ifadelerini de kullandı.

Sektör açısından bakıldığında ise BDDK kararının etkilerinin izleneceğini ifade eden Kaya Yıldırım, "BDDK, faktoring şirketlerinin ödenmiş sermayelerinin 1 yıl içerisinde 20 milyon TL'den 30 milyon TL'ye çıkarılmasını kararlaştırdı. Bu konudaki gelişimleri önümüzdeki yıl içerisinde izleyeceğiz" dedi ve şöyle devam etti: "Sektörün en önemli sorunlarından bir tanesi kaynak maliyetlerimizin yüksek oluşudur. Şöyle ki; fon kaynaklarımızın en önemli bölümünü oluşturan yurtiçi bankalar ve Takasbank'ta yaptığımız fonlamalar üzerinden ödediğimiz BSMV ve teminat için verilen mektup komisyonları (Takasbank) kaynak maliyetimizi artırmaktadır. Ayrıca yurtdışında sağlama imkanı bulduğumuz yabancı para bazlı kredilerde KKDF ödemekteyiz. Bu unsurlar sektörümüz tarafından başta KOBİ'lerimiz olmak üzere müşterilerimize sunulan finansmanın maliyetini artıran başlıca etkenlerdir."