Garanti üçünce kez, "Türkiye’nin En İyi Bireysel Bankası" seçildi

30 Ekim 2017

Garanti Bankası, dünyanın saygın iş ve finans dergilerinden World Finance Magazine tarafından, 2015 ve 2016'nın ardından, bu yıl da Türkiye'nin En İyi Bireysel Bankası (The Best Retail Bank of Turkey) seçildi. Üst üste üçüncü kez ödüle layık görülen Garanti, bu başarıyı elde eden ilk Türk bankası oldu.



Garanti Bankası, üst üste 3. kez ödül almasını sağlayan bireysel bankacılık faaliyetleri kapsamında, 2016 yılında 1 milyon kişiye ihtiyaç kredisi kullandırırken, pazar payını yüzde 14,6'ya yükseltti.

Garanti, 22,6 milyar TL hacim ve yüzde 14,6 pazar payıyla, toplam 442 bin kişiyi ev sahibi, 351 bin kişiyi otomobil sahibi yaptı.



Garanti, geçtiğimiz yıl ekonomik ortamda ve kurlarda görülen hareketliliğe rağmen TL ve YP vadeli tasarruf mevduat ürünleri toplamında pazar payını artırdı. NET Hesap birikim ürünüyle 356 bin müşterisinin biriktirme alışkanlığı edinmesine destek olan Garanti, 2016 yılında tasarrufu teşvik eden Çeyiz Hesabı ve Konut Hesabı ürünlerini de müşterilerinin hizmetine sundu.



Konuyla ilgili bilgi veren Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, "Üstün teknolojik altyapımız, zengin ürün yelpazemiz, dijital bankacılık alanındaki öncü ve lider konumumuz, neredeyse bir şubedeki tüm hizmetleri sunabilen internet ve mobil bankacılık kanallarımızla müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. Hizmet modeli ve tasarımıyla hızla dijitalleştirmeye başladığımız binin üzerinde şubemiz, Türkiye'nin en büyük finansal çağrı merkezi Alo Garanti, 4 bin 800'ün üzerindeki Paramatik'imiz ve müşteri memnuniyetine adanmış nitelikli insan kaynağımızla bankacılıkta fark yaratıyoruz.



Djitalleşme stratejimizin çok önemli bir adımı olarak, müşteri deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyan, her türlü hizmetin tek noktadan çok hızlı ve kolayca alınabildiği yeni hizmet modeliyle, tüm Garanti şubelerini geleceğe dönüştürüyoruz. Müşterilerimizi dinliyor, ihtiyaç ve beklentilerini sürekli analiz ediyor, sunduğumuz hizmetleri geliştirerek sürdürülebilir değer yaratma anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz. Bu anlayışla geleceğe başarıyla yol alırken, çalışmalarımızın dünyanın en saygın finans sektörü yayınlarından biri kabul edilen World Finance tarafından takdir edilmesi ve bireysel bankacılık alanında üst üste üçüncü kez Türkiye'nin en iyisi seçilmemiz bizi fazlasıyla mutlu etti. Bu ödül tüm Garanti Ailesi için büyük bir gururu ifade ederken, bizi yarattığımız değeri daha ileri boyutlara taşımada konusunda da motive ediyor." dedi.