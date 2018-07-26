Garanti’den sürdürülebilir kalkınmaya 319 milyar TL destek

26 Temmuz 2018

Türkiye Garanti Bankası A.Ş., 30 Haziran 2018 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Banka’nın konsolide finansal tablolarına göre, aktif büyüklüğü 384 milyar 878 milyon TL ‘ye ulaşırken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 319 milyar 244 milyon 923 bin TL’ye yükseldi. Banka’nın özkaynak kârlılığı %18.1, aktif kârlılığı ise %2.1 seviyesinde gerçekleşti.



Konuyla ilgili bilgi veren Genel Müdür Fuat Erbil; “2018 yılının ilk yarısında, tüm paydaşlarımızın bankamıza olan inancı sayesinde sağlam bilançomuzu daha da güçlendirdik. Yüksek sermaye yeterlilik rasyomuzun verdiği güvenle ülke ekonomisine katkımız artarak 319 milyar TL’ye ulaştı. Yılın ikinci çeyreğinde sendikasyon kredimizi başarıyla yenileyerek, Garanti’nin sürdürülebilir fonlama yaratma gücünü bir kez daha gösterdik. Haziran ayında IFC ile kadın girişimcilere özel ihraç ettiğimiz Türkiye’nin ilk sosyal bonosu ile yurtdışından sağladığımız fonlara yenilikçi bir ürün ekledik. Temmuz ayında sağladığımız Türkiye’nin ilk yeşil kredisiyle sürdürülebilir finansman konusunda sektörümüzde yine öncü bir rol üstleniyoruz.” dedi.



Sürdürülebilir kalkınma için küresel bankacılık prensiplerini hazırlayacak dünyanın önde gelen 26 bankası arasında Türkiye’den sadece Garanti’nin yer aldığını belirten Erbil; “Sorumlu ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek, Garanti’nin stratejik öncelikleri arasında yer alıyor. Ürün ve hizmetlerimizi bu kapsamda şekillendiriyor, müşterilerimizin çevresel ve sosyal risklerini de yönetiyoruz. Kadınların işgücüne katılımını destekliyor, tüm bireylerin fırsatlardan eşit yararlandığı kapsayıcı bir ekonominin oluşması için çalışıyoruz. Müşteri deneyimi ve dijitalleşme odağımızla bankacılıkta yeni bir dönem başlatarak, müşterilerimizin her türlü hizmeti tek noktadan, en hızlı ve kolay alacağı 600’den fazla şubemizin dönüşümünü tamamladık.” diye ekledi.



Uluslararası alanda Garanti’nin başarılarının ödüllendirilmesinden gurur duyduklarını belirten Erbil; “Orta ve Doğu Avrupa’nın en iyileri arasında yer aldık. Euromoney tarafından sürdürülebilir finans konusunda “En İyi Banka”, EMEA Finance tarafından “En İyi Proje Finansmanı” ve “En İyi Yapılandırılmış Finansman” kurumu olduk. Institutional Investor tarafından gelişmekte olan Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’dan 473 şirket arasında yapılan araştırmada, “En Saygın” kurumlar arasında Türkiye’den tek banka yönetim ekibi olarak yerimizi aldık. Tüm çalışma arkadaşlarıma, bize güvenen ve destekleyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.” dedi.



