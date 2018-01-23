Gedik Yatırım: Bu yıl iyi bir halka arz ortamı var

23 Ocak 2018

Gedik Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç, AA Finans Masası'na konuk oldu.

Dünya ekonomisinin resesyondan çıktığını, büyüme dönemine geçtiğini anlatan Topaç, şunları söyledi:

"Borsalar açısından baktığımızda dünya piyasaları hepsi rekorda gidiyor. Krizden çıkıp büyüme dönemleri tüm piyasaların en olumlu geçtiği dönemdir. Normalleşme sürecine geçiyoruz. Büyümelerin normalleştiği, şirket karlarının artık optimuma geldiği anlaşıldıktan sonra borsalarda hafif gerilemeler başlayabilir. Ama şu anda öncü sinyaller yok. Yurt dışı piyasalar ve dünya borsaları için olumlu bir yıldayız. Kaygı olarak dünyada biraz daha enflasyon ortamına geçiliyor. Biraz daha faizlerin artışına geçiliyor ama bunlardan korkmamak lazım. Çünkü temel motivasyon büyüme"

Yurt dışında merkez bankalarının normalleştiğine işaret eden Topaç, "Fed faiz artırmaya devam edecek, bu sene 3 tane planlandı, eğer enflasyon hızlı gelişirse 4 olur. Dünya merkez bankalarının çok ani hareketler yapacağını düşünmüyorum" dedi.

"Piyasa değeri ekonominin büyüklüğünün altında"

Erhan Topaç, halka arz ve bunun teşvikinin piyasalar açısından öneminden bahsederek, 2011'de yapılan halka arz seferberliğinin tam olarak amacına ulaşmadığını söyledi.

Türkiye'de halka açık şirketlerin piyasa değerinin şu anda 190 milyar dolar civarında olduğunu aktaran Topaç, "Bu büyük ülkelerdeki tek bir şirketin değerine bile dek gelmiyor. Dünya borsalarının piyasa değeri 80 trilyon doları aşıyor. Burada bizim payımız çok düşük. Türkiye ekonomisi büyüklüğü oranında piyasa değerine sahip değiliz" diye konuştu.

Topaç, Türkiye'de şirketlerin şeklen halka açıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yüzde 15-20 oranında halka açılıp, yönetim kurulu üyeliği verilmiyor. Sonrada sanki yabancı bir ortağa satar gibi, yönetim hakkı vereceğiniz şekilde değerleme isteniyor. Burada azınlık hissesi satıyorsanız ona göre değerleme isteyeceksiniz. En az 20-30 iskonto olacak. İyi kâr edeceksiniz, iyi temettü vereceksiniz ki şirketin değeri borsada artacak. Bu yıl sanıyorum iyi bir halka arz ortamı var. Şu anda halka açık şirketlerin piyasa değeri 66-70 milyar dolar civarında. Bunun yüzde 10'u civarında bu yıl birinci ve ikinci halka arzlar olacak diye düşünüyorum"

Kaynak: AA