Gelişen piyasalardan 4 milyar dolar çıktı

06 Şubat 2018

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) verilerine göre yatırımcılar 30 Ocak'tan bu yana gelişmekte olan piyasalardan yaklaşık 4 milyar dolar çektiler.

Bu, 2016 ABD başkanlık seçimlerinden bu yana görülen en büyük düşüş oldu.

Söz konusu dönemde gelişmekte olan piyasalardan yaşanan sermaye çıkışının en büyük bölümü hisse senetlerinde gerçekleşti.

Gelişmekte olan piyasa hisse senetlerinden 3,4 milyar dolar çıkarken, en büyük çıkış Güney Kore, Endonezya ve Tayland'da yaşandı.

MSCI gelişmekte olan piyasalar endeksi de 1 Şubat'tan bu yana yüzde 6 geriledi.