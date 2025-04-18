Getirisi şimdiden 2024 yılını geride bıraktı! Ons ve gram altında rekor serisi sürüyor

Küresel ekonomi ve politikada yaşanan son gelişmeler, yatırımcıları güvenli liman altına yönlendirmeye devam ediyor. Özellikle ABD-Çin arasındaki ticaret savaşının alevlenmesi, altını küresel piyasalarda öne çıkaran gelişmelerin başında. Altın fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş ve tarihi seviyeler 18 Nisan Cuma günü de sürdü.

Ons altın rekor kırdı

Ons altının fiyatı dün 3.357 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Yıl başından bu yana yüzde 28 değer kazanan ons altın şimdiden 2024 yılında sağladığı yüzde 27.2'lik getiriyi geride bıraktı.

Gram altın 4.140 TL seviyesi aşıldı

Yurt içinde ise gram altın fiyatı hem dolar kurunun hem de ons altının etkisiyle rekor serisini sürdürdü. Önceki gün 4 bin TL seviyesini aşan gram altın, Kapalıçarşı’da sabah saatlerinde 4.140 TL’nin üzerine çıkarak yeni bir eşiği daha geride bıraktı.

Altın cazibesini artırıyor

Piyasalarda Trump tarifeleri ve ABD-Çin ticaret savaşı nedeniyle yaşanan tedirginlik, hisse senedi fiyatlarında sert düşüşlere neden olurken, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine yol açtı.

Analist uyarıyor: Altın portföylerde daha fazla yer bulacak

Global X analisti Trevor Yates, piyasalardaki oynaklığın yatırımcı davranışlarını doğrudan etkilediğini belirterek, “Hisse senedi ve tahvil piyasalarındaki oynaklık da yatırımcıları portföylerindeki altın ağırlığını artırmaya itebilir” dedi.

İşte 18 Nisan Cuma gününe ait altın fiyatları:

Gram Altın

• Alış: 4.070,99 ₺

• Satış: 4.072,62 ₺

Çeyrek Altın

• Alış: 6.695,00 ₺

• Satış: 6.785,00 ₺

Yarım Altın

• Alış: 13.390,00 ₺

• Satış: 13.570,00 ₺

Tam Altın

• Alış: 26.699,00 ₺

• Satış: 27.036,00 ₺

Cumhuriyet Altını

• Alış: 27.428,00 ₺

• Satış: 27.565,00 ₺