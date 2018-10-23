Girişim sermayesi fonları öne çıkacak
Mevduat faizleri ile rekabet eden portföy yönetim TL faizleri iyi getiri sunuyor şirketleri, alternatif ürünlere yöneldi. Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR'ın haberi...
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