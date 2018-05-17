"Global altın talebi artacak"

17 Mayıs 2018

Dünya Altın Konseyi (WGC), sektörün önde gelen uzmanlarını bir araya getirerek altın için gelecek 30 yıla ilişkin görünümünü inceledi.

WGC, altın piyasasının nasıl gelişeceğini değerlendirdiği raporunda, ekonomik büyümenin altın için iyi olduğuna işaret ederek, "Çin, Hindistan ve dünyanın başka yerlerinde orta sınıfın hızla büyümeye devam ettiği ortamda altın için talep de şüphesiz yükselecek" diye konuştu.

Gelecek 30 yılda altın madenciliği sektörünün son yıllarda olduğu kadar çok üretim yapmakta zorlanacağını belirten WGC, "Eğer altın sektörü gelecek 30 yılda topluma anlamlı katkı yapacak ise, üretim yöntemleri ve hissedar ilişkilerinin gelişmesi gerekli olacak" dedi.

WGC, dünyanın daha dijital ve iletişim halinde olmaya başladığı ortamda, teknolojinin altın için giderek önemli bir sektör haline geleceğini de ifade etti.