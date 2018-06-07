Goldman: Faiz artışına rağmen enflasyon tepe yapar

07 Haziran 2018

Goldman Sachs, TCMB'nin bugün 125 baz puanlık faiz artırımı yaparak piyasaları şaşırtığını, yüzde 17,75 seviyesinde faizini ekonomiyi yavaşlatmak için yeterince yüksek olduğunu düşündüklerini bildirdi.



Para Politikası Komitesi kararını değerlendiren Goldman Sachs, yapılan faiz artırımlarına rağmen enflasyonun, başka politikalarla telafi edilmedikçe yıl sonunda yüzde 13 olmasını beklediklerini vurguladı.

Enflasyonun 3. çeyrekte tepe yapacağını düşündüklerini aktaran Goldman Sachs, TCMB'nin enflasyon düşmeden veya yurt içi talebin daha yavaş bir hızla büyüdüğüne dair açık kanıt görmeden faizleri düşürüleceğini düşündüklerini de ifade etti.