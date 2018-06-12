Goldman Sachs ve Morgan Stanley büyüme tahminini değiştirmedi

12 Haziran 2018

Goldman Sachs ve Morgan Stanley, birinci çeyrek büyüme rakamı sonrası yaptıkları değerlendirmelerde Türkiye'nin 2018 sonu büyüme tahminini değiştirmeme yönünde karar aldılar. İki banka da büyümede yavaşlama gerçekleşeceği beklentisinde olduklarını dile getirdi.

Goldman Sachs, Türkiye'de dün açıklanan 2018 ilk çeyrek GSYH ve cari işlemler dengesi verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, ilk çeyrek verileri sonrası 2018'in tamamı için büyüme ve cari açık tahminlerini değiştirmediğini bildirdi.

2018 için büyüme tahmininin yüzde 4,5 oduğunu ve cari işlemler açığının GSYH'ya oranının yüzde 5,0'a gerileyeceğini tahmin ettiklerini belirten Goldman Sachs, "Ekonomide ilk çeyrekte görülen yüzde 7,4 büyümenin mali ve yarı mali tedbirlerin etkilerinin azalmasıyla birlikte yavaşlayacağını düşünüyoruz. Ancak ekonominin ne kadar yavaşlamasına izin verileceği, hangi tedbirlerin yenileneceğinin görülmesi gerekli" dedi.

Türkiye ekonomisi, ilk çeyrekte yüzde 7.4 büyüdü

Morgan Stanley: Riskler aşağı yönlü

Türk ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 7,4 gibi güçlü bir büyüme gösterdiğine işaret eden Morgan Stanley, ancak 2018'in ikinci çeyreğinden itibaren büyümenin yavaşlamasını beklediklerini bildirdi.

Son dönemdeki politika sıkılaştırma ve piyasa oynaklığından kaynaklı olarak Türk ekonomisinde büyünenin yüzde 4 civarına veya altına gerileyeceğini öngördüklerini belirten Morgan Stanley, "Ekonomide daha fazla yavaşma ise, mali politikaların 2018'in ikinci yarısındaki yönüne bağlı olacak" dedi.

Türkiye için 2018 GSYH büyüme tahminini yüzde 4,2 olarak sürdüren Morgan Stanley, bu tahmin için risklerin açık bir şekilde aşağı yönlü olduğunu vurguladı.