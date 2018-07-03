Goldman'dan yeni enflasyon tahmini

03 Temmuz 2018

TÜİK'in bugün açıkladığı manşet ve çekirdek enflasyon rakamlarının ciddi sürpriz olduğunu belirten Goldman Sachs, 2018 sonu için manşet enflasyon tahminini yükseltti.

Haziran ayında manşet enflasyonun yüzde 13,9 olan beklentilerinin üzerinde yüzde 15,4 seviyesinde gerçekleştiğine işaret eden Goldman Sachs, işlenmemiş gıda fiyatlarında haziranda görülen keskin artışın geri döneceğini öngördüklerini ancak çekirdek enflasyon rakamlarındaki yukarı yönlü sürpriz nedeniyle yıl sonu manşet enflasyon tahminini yüzde 14'e çıkardıklarını vurguladı.

Haziran ayında çekirdek enflasyonun yüzde 14,6'ya yükseldiğine dikkat çeken Goldman Sachs, yüzde 13,4 olan beklentilerini aşan çekirdek enflasyonun eylül ayında yüzde 15'in biraz üzerinde tepe yapmasını ve sonrasında yavaş yavaş düşmesini beklediklerini ifade etti.

Yayınladığı raporda, ekonominin yavaşlayacağını öngörmeleri nedeniyle enflasyondaki yükselişe rağmen TCMB'nin faizleri 2019'a kadar değiştirmeyeceği beklentisini devam ettirdiklerini belirten Goldman Sachs, "Faizleri artırmanın siyasi ve ekonomik maliyetlerinin arttığını düşünüyoruz. Büyük dış açık dikkate alındığında, TCMB'nin TL'deki zayıflığa, bu zayıflık finansal istikrarı baltalamadığı sürece tepki vermesinin muhtemel olmadığını düşünüyoruz" ifadelerini yer verdi.

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